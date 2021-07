Wiśniewski do Kuszewskiego. Przejmuje jego stołek w show Polsatu

Nowy sezon "Twoja twarz brzmi znajomo" rusza już niebawem, a do mediów przedostają się kolejne informacje o nowych bohaterach show. Wiemy już, że śpiewać będzie Paulina Sykut-Jeżyna, Barbara Kurdej-Szatan czy też Robert Janowski, który po dłuższej przerwie wraca do telewizji. Dzięki publikacji zdjęć ze spotkania nowych uczestników dowiedzieliśmy się, że także Michał Wiśniewski dołączy do ekipy programu Polsatu. Nie jako uczestnik, a juror.