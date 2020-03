Wiosenna ramówka TVP. Sprawdzone formaty i mało nowości

TVP odsłoniła wszystkie karty wiosennej ramówki. Widzowie zobaczą kolejne sezony popularnych seriali i programów. Bardzo mało w ofercie jest za to nowości.

Stacje telewizyjne, jak co roku, z okazji zbliżającej się wiosny prześcigają się w pomysłach na przyciągnięcie widzów przed ekrany. Szczególnie intensywnie przystąpiła do ofensywy TVP. Wzbudza to o tyle duże zainteresowanie, że wciąż nie milkną echa przyznania ponad 2 miliardów zł mediom publicznym. Fakt ten spotkał się nie tylko z dużą krytyką opinii publicznej, ale stał się też obiektem żartów (co podkreślił dyrektor programowy konkurencji na pokazie wiosennej ramówki TVP).