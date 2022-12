"Willow" wrócił po 34 latach. To spotkanie klasyki i nowoczesnych oczekiwań

Jedni będą w tym widzieć niszczącą rewolucję, inni potrzebną ewolucję. I to właśnie wydaje się być trzonem serialu "Willow", który w mniejszym lub większym stopniu próbuje zadowolić każdego. Bez nawiązania do kultowej marki ten serial zapewne nie miałby racji bytu i skończyłby jak inne "młodzieżowo-inkluzywne" fantasy na wzór "Listu do króla" Netfliksa (ktoś jeszcze o tym pamięta?). Obecność Warwicka Davisa w roli sympatycznego i wiecznie zatroskanego czarodzieja działa jednak jak magnes. Trzeba jedynie mieć na uwadze, że "Willow" to już nie jest jego serial.