Wiktory 2021. "Nie mogę milczeć i nie chcę". Robert Janowski też bojkotuje imprezę TVP

"Nie mogę milczeć i nie chcę. To dotyczy także mnie" - zaczyna swój obszerny wpis Janowski. Następnie przypomina, że to właśnie organizator Wiktorów przez lata realizował teleturniej "Jaka to melodia?", po czym stacja zerwała z firmą współpracę. Wtedy, jak pisze Robert Janowski, "lojalnie odszedłem razem z nimi".