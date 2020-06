Zagrała w nowym hicie Netfliksa. Kim jest Laura z "W głębi lasu"?

Filus we wrześniu skończy 26 lat. W tak młodym wieku udało się jej już wystąpić w kilku głośnych produkcjach, choć nie były to dotychczas znaczące role. Pojawiła się m.in. w "Sali samobójców. Hejter" Jana Komasy i dramatach "Nic nie ginie" oraz "Reakcja łańcuchowa". Z bardziej niszowych filmów można ją zobaczyć w takich dramatach i etiudach jak "Varia", "Dla ciebie", "Przedświt", "Runda", "Krótki dystans", "Zwidzenie". Jest świeżo upieczoną absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.

"Przesłuchania do serialu 'W głębi lasu' zaczęły się ponad miesiąc przed zdjęciami. Sam casting był dwuetapowy. Dostałam dwie sceny do zagrania i dzięki pomocnym uwagom reżyserki obsady, wspaniałej Nadii Lebik, mogłam dopasować się do postaci Laury, mimo że jej wcześniej nie znałam. Pamiętam, że na każdym etapie grałam te same sceny z różnymi chłopakami i w różnych konfiguracjach – chodziło o to, żeby sprawdzić, jak razem wyglądamy i w jakim zestawieniu najlepiej się uzupełniamy – nie było wtedy jeszcze z nami Huberta (Miłkowskiego)" - wspomina Filus.