"Wikingowie": Anna Maria Jopek pojawiła się w serialu

Po raz pierwszy polscy artyści zapiszą się w tak znaczący sposób w historii popkultury występując w jednym z najchętniej oglądanych seriali na świecie. Dwa oryginalne utwory wrocławskiego Teatru Pieśń Kozła będą towarzyszyć bohaterom serialu telewizji HISTORY "Wikingowie” w kluczowych wydarzeniach ostatniego sezonu.

- W serialu tak naprawdę robię to, co robię zawodowo, czyli śpiewam. Na planie filmowym stałam z Maćkiem Rychłym w takiej nieprawdopodobnej, biesiadnej sali. Pracowało tyle kamer równocześnie, nigdy nie widziałam czegoś też tak olbrzymiego. Nie potrafię grać, nigdy nie gram z playbacku - zawsze staram się robić wszystko na żywo. Jak byliśmy na planie i było dużo dubli, kilka razy podłożyliśmy się pod odtwarzany dźwięk. Bardzo chciałam zagrać ten utwór na żywo – tak, by zgromadzeni aktorzy nas wysłuchali. I zrobiliśmy to - wszyscy płakali ze wzruszenia.

Anna Maria Jopek wraz z Maciejem Rychłym grającym na dudach wcielają się w słowiańskich śpiewaków, którzy przebywają na wikińskim dworze i towarzyszą w jednej z najważniejszych scen w historii serialu.