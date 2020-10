Wiemy, co wyszeptała jej po porażce. Zając mówi, co usłyszała

Ostatnia edycja "Tańca z Gwiazdami" dobiegła końca. Trzeba przyznać, że pod wieloma względami była naprawdę wyjątkowa - trwała nadzwyczaj długo. Nagrywki rozpoczęły się jeszcze wiosną, lecz za sprawą koronawirusa produkcja zawiesiła program i przeniosła go na jesień. Ale zarówno wiosną, jak i jesienią zdecydowaną faworytką widzów, a także jurorów, była Julia Wieniawa.

Rzeczywiście, Julia Wieniawa na parkiecie prezentowała się idealnie. Jej uczestnictwo w finale nie było więc żadnym zaskoczeniem. Rywalka Julii w ostatnim odcinku była Edyta Zając, która także czarowała swoim tańcem. Jak się okazało, widzowie zdecydowali, że to właśnie ona powinna wygrać Kryształową Kulę.

Werdykt telewidzów był sporym zaskoczeniem, zważywszy na to, że według jury niewielką przewagą powinna zwyciężyć Julia Wieniawa. To jednak Edyta Zając otrzymała tytuł zwyciężczyni 11. edycji show. Wiemy, jak zareagowała na to Julia Wieniawa.