"Taniec z gwiazdami": wraca Sylwester Wilk. Musi mierzyć się z hejtem

Powrót Sylwestra Wilka, który zrezygnował z udziału w show powodu zaogniającej się kontuzji, był zaskoczeniem nie tylko dla widzów "Tańca z Gwiazdami". - Dowiedzieliśmy się o tym, że możemy ponownie pojawić się w show parę godzin wcześniej niż cała Polska – wspomina sportowiec. – Ja zgodziłam się z automatu. I było to bardziej emocjonalne niż przemyślane. Na szczęście grafik mi się zgadzał – wtrąca Hania Żudziewicz. – Myślę, że los się do nas uśmiechnął. Dostaliśmy szansę powrotu. I chyba każdy na naszym miejscu wykorzystałby ją – dodaje tancerka.

Od soboty, 10 października, Sylwester i Hania przygotowują się w pocie czoła. Kilkutygodniowa przerwa zrobiła swoje. - To, co mnie najbardziej cieszy, to że Sylwester tęsknił za tańcem! – mówi Hania Żudziewicz. – Pamiętam, że jak przyszedł do programu, wstydził się zatańczyć choćby dwa kroki, a teraz cały czas tańczy. Sylwek zakochał się w tańcu! – stwierdza tancerka.