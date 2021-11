Wiemy, co stanie się z postacią Kurdej-Szatan. Tak kończy się jej wątek

- Jeśli miałabym ją do czegoś porównywać, to przychodzi mi do głowy tylko sprawa Julii Wyszyńskiej i usunięcia jej z serialu "Na dobre i na złe" po występie w spektaklu "Klątwa" w warszawskim Teatrze Powszechnym. Jednak mam wrażenie, że Barbara Kurdej-Szatan przekroczyła granice wypowiedzi publicznej. Jeśli zaś chodzi o zagraną przez nią postać: nie mam do niej żadnego stosunku emocjonalnego, pojawiła się w serialu w odcinkach, które powstały już bez mojego udziału.