Wielkie zmiany w nowym "The Voice Kids". Tego w polskiej edycji jeszcze nie było

To właśnie w pierwszym etapie programu trenerzy skompletują 18-osobowe drużyny, które następnie zaprezentują się w Bitwach. Spośród nich sześć osób z każdego teamu trafi do etapu Sing Off. Ostatecznie w wielkim finale programu na scenie zaśpiewa troje uczestników z drużyny każdego trenera. Najlepiej śpiewające dziecko szóstej edycji "The Voice Kids" wybiorą widzowie w głosowaniu SMS.