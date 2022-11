"Wielkie brytyjskie wypieki". Do najsłynniejszego programu na Wyspach pierwszy Polak poszedł z planem. Wyjawił go dopiero przed finałem

Janusz, Simon i ich pies

Janusz ma 34 lata i pochodzi z Sosnowca, od 10 lat żyje na Wyspach. Mieszka razem ze swoim chłopakiem Simonem i ich jamnikiem Nigelem w Brighton. Na co dzień wdraża w szpitalach system, którym posługują się pielęgniarki przygotowujące pacjentów do operacji. Jak mówi, do pieczenia zainspirowała go mama, która piekła ciasta w każdą sobotę. Do "Wielki wypieków" zgłosił go Simon, za każdym razem. Bo Janusz dopiero za trzecim podejściem dostał się do programu. Za to z jakim skutkiem! Pierwszy Polak w "Bake Off" (bo taki jest oryginalny tytuł serii) odpadł dopiero w półfinale, zajmując 4 miejsce. A święcił triumfy już od pierwszego odcinka i pierwszego wypieku. Ale od początku.