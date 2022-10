Pierwszy Polak w "Wielkich brytyjskich wypiekach"! Janusz ma już na swoim koncie dwa sukcesy

Janusz ma 34 lata i od 10 lat żyje w East Sussex. Mieszka ze swoim partnerem Simonem i ich jamniczkiem Nigelem. Zanim w tym roku dostał wiadomość z produkcji, że znalazł się w finałowej grupie, dwukrotnie startował w castingu do "Bake off". Upór się opłacił, dziś, po trzech odcinkach show, Janusz jest w czołówce uczestników. Już dwukrotnie został gwiazdą odcinka, co w przypadku "Bake off" oznacza najwyższe wyróżnienie danego dnia.