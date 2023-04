Wielka Sobota w telewizji WP. Klasyka i prawdziwy maraton

W świąteczną sobotę już od 8 rano, czeka was prawdziwy maraton wnętrzarskiego hitu - "Pokochaj lub sprzedaj – Vancouver", w którym być może znajdziecie sporo inspiracji na wiosenne domowe metamorfozy. Uczestnicy tego programu nie są zadowoleni ze swoich dotychczasowych domów. Dostają jednak szansę na niepowtarzalną zmianę. Mogą – z pomocą specjalistów od remontów i wystroju wnętrz – odmienić swój dom nie do poznania. Jeśli w dalszym ciągu nie będzie on spełniał ich wymagań, będą mogli go zamieć na coś bardziej odpowiadającego ich preferencjom.