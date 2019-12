"Wiedźmin": Renfri rzuciła Geraltowi wyzwanie. Kim jest Emma Appleton?

Renfri pojawiła się tylko w jednym opowiadaniu Andrzeja Sapkowskiego, ale jest postacią, którą trudno wyprzeć z pamięci. Podobnie będzie po serialu "Wiedźmin", gdzie zagrała ją Emma Appleton.

Co ciekawe, Emma Appleton nie była pierwszym wyborem na castingu do roli Renfri. Początkowo mówiło się, że w serialu zobaczymy Millie Brady, znaną z takich hitów jak "Król Artur: Legenda miecza", "Legenda" z Tomem Hardym czy serialu "Upadek królestwa". Ostatecznie wybrano jednak Appleton, która debiutowała zaledwie trzy lata temu, ale szybko została zauważona.

Po debiucie w krótkometrażówce "Dreamlands" dostała angaż w serialu "Clique". Później były epizody w "Grantchester" i "The End of the F…ing World", gdzie wpadła w oko ludziom z Netfliksa. Pojawiła się w horrorze "Zakonnica", choć nie była wymieniona w napisach, a kilka miesięcy później zagrała jedną z głównych ról w serialu "Traitors". "Wiedźmin" to jej ostatni projekt, ale wierzymy, że rola Renfri otworzy nowy rozdział w jej karierze.