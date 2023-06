Już jest! Netflix chwali się swoim hitem

W sieci pojawił się premierowy zwiastun trzeciego sezonu "Wiedźmina". Do swoich ról po raz kolejny powrócili Henry Cavill (Geralt z Rivii), Anya Chalotra (Yennefer z Vengerbergu), Freya Allan (Księżniczka Cirilla z Cintry) i Joey Batey (Jaskier). Przypomnijmy, że twórcy nie zamierzają poprzestawać na trzech sezonach, ale to ostatnie odcinki z Cavillem w roli Geralta. W przyszłości ma go zastąpić Liam Hemsworth ("Igrzyska Śmierci", "Dzień Niepodległości: Odrodzenie").