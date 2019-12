"Wiedźmin": kultowa walka, od której wszystko się zaczęło [odc. 3 "Zdradziecki księżyc"]

Fani "Wiedźmina" do dziś nie mogą wyrzucić z pamięci starcia ze strzygą, którą pokazano w polskim serialu. Netflix również wykorzystał tę historię, tworząc kolejną znakomitą walkę z udziałem Henry'ego Cavilla.



Strzyga była pierwszym potworem, którego Andrzej Sapkowski postawił naprzeciw Geralta w swoim debiutanckim opowiadaniu "Wiedźmin". Autor parafrazował w nim baśń o strzydze, którą już w 1852 r. opisał Roman Zmorski ("Podania i baśni ludu"). Po walkę z przeklętą księżniczką sięgnęli twórcy serialu z Michałem Żebrowskim (i wyszło im to fatalnie). Swoją wersję przedstawił także Netflix, dając Henry'emu Cavillowi szansę odegrania niezwykle efektownego i trzymającego w napięciu pojedynku.

Opuszczony zamek, zło czające się w mroku, przeraźliwe skrzeki zapowiadające śmierć w męczarniach każdego, kto nie ucieknie w porę z terenu opanowanego przez krwiożerczą bestię. "Zdradziecki księżyc" to momentami rasowy horror i kolejny pokaz możliwości Cavilla, który nie miał dublera w scenach walki.

W przeciwieństwie do sceny w Blaviken, gdzie potyczka z kilkoma przeciwnikami została nakręcona praktycznie na jednym ujęciu, walka ze strzygą to dynamiczny montaż, często zmieniająca się perspektywa i niespodziewane zwroty akcji. Zapomnijcie o szarpaninie na dziedzińcu, jak to zostało przedstawione w polskim serialu.