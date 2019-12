"Wiedźmin": imponujący rozmach na samym początku [odcinek 1. "Początek końca"]

Znana ze zwiastuna walka z kikimorą na bagnach to nic w porównaniu z tym, co twórcy serialu przygotowali w dalszej części pierwszego odcinka. – Jedną scenę walki w Blaviken kręciliśmy przez kilka dni – mówił WP Tomasz Bagiński.

Andrzej Sapkowski rozpoczął swojego " Wiedźmina " słowami: "Później mówiono, że człowiek ten nadszedł od północy od bramy Powroźniczej" i posłał Geralta do karczmy, gdzie wywiązało się mordobicie. Serial Netfliksa zaczyna się od widowiskowej walki z kikimorą, gdzie wiedźmin od razu prezentuje swoje zmutowane oblicze. Mocny wstęp do najbardziej widowiskowego pilota ostatnich lat.

Akcja "Początku końca" rozgrywa się na dwóch płaszczyznach. Pierwsza to ekranizacja opowiadania "Mniejsze złe". Drugi wątek przenosi nas w czasie i koncentruje się na wydarzeniach zapamiętanych jako rzeź Cintry. Rozmawiając w listopadzie z Tomaszem Bagińskim (pomysłodawca i producent wykonawczy serialu) zauważyłem, że umieszczenie wielkiej sceny batalistycznej już w pierwszym odcinku to bardzo odważny zabieg. I praktycznie niespotykany u konkurencji.

Tomasz Bagiński zdradził, że wątek "rzeźnika z Blaviken" przysporzył im sporo kłopotów. To, że scena walki z kilkoma przeciwnika na raz znajdzie się w pilocie, było pewne. Ale choreografia i sposób jej ukazania zmieniały się kilkukrotnie. Samą scenę kręcono przez kilka dni. W tym pół dnia poświęcono na tzw. one shot, czyli próbę nakręcenia całej walki jedną kamerą podążającą za bohaterem, bez cięć i montażu.

- To jest dobry sposób kręcenia walk – przyznał Bagiński, dodając, że "coraz częściej odchodzi się od takiego szybkiego, chaotycznego montażu walk, w których nic nie widać".

- To pozwala pokazać, że Henry jest tam w środku, że to on wykonuje całą choreografię – stwierdził polski producent.