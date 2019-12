"Wiedźmin". Internauci o Macieju Musiale. "Drewno"

W serialu "Wiedźmin" Netfliksa występuje aktor Maciej Musiał. Dla wielu internautów jego obecność w serialu okazała się dużym zaskoczeniem.

Okazuje się, że gdy polscy widzowie zasiedli w piątek przed ekranami, nie byli na to w ogóle przygotowani. Można nawet odnieść wrażenie, że nikt nie wiedział o Musiale w obsadzie "Wiedźmina".

"Co tu robi Musiał?" – pyta jeden z twitterowiczów, po tym dodaje w kolejnym poście: "No nie mogę, Musiał mi tam nie pasuje. Nie wiem czemu" .

"No Maćka Musiała to się nie spodziewałam" .

"Okej więc, znalazłam Maćka Musiała i nie były to zwłoki na płocie".

Jego kwestie nie są zbytnio rozbudowane i scenariusz nie pozwala mu się popisać. Ale czy to powód, by pojawienie się Musiała w "Wiedźminie" bagatelizować? Na niektórych polskich serwisach pojawiła się opinia, że Musiał został do serialu "włożony" na siłę – pisze Basia Żelazko z WP.