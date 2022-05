Widzowie ze starymi telewizorami utracili dostęp do TVN i Polsatu

Telewizje naziemne w Polsce przechodzą na nowy standard. Do tej pory nadawały w systemie oznaczonym DVB-T, od teraz muszą dostosować swój sygnał do nowocześniejszego systemu DVB-T2/HEVC. Dzięki temu możliwe będzie ich nadawanie w rozdzielczości HD. Proces przechodzenia na nowy standard rozpoczął się w marcu i ma potrwać do czerwca. Ta decyzja oznacza konieczność wymiany starszych odbiorników telewizyjnych na nowe lub dokupienia dekodera.