Widzowie zarzucają serialowi brak realizmu. "O to chodzi, żeby nie było tak, jak w życiu"

Jowita: Do mnie dotarły głównie pytania od znajomych, którzy mówili, że się wkręcili w serial i czekają na kolejne odcinki. Byli bardzo zawiedzeni, kiedy się dowiedzieli, że odcinki będą ukazywać się co tydzień, bo w dzisiejszych czasach ludziom trudno czekać, są przyzwyczajeni, że siadają i oglądają na raz cały sezon. Czytam też recenzje i one są różne. Niektóre są entuzjastyczne, w innych jest narzekanie, że serial nie jest realistyczny. Nie jestem przeciwniczką realizmu w kinie czy w serialu, wręcz przeciwnie, ale są przecież różne gatunki. Twórcy "#BringBackAlice" otwarcie mówią: to jest poszukiwanie, zabawa formą, robienie czegoś, czego jeszcze w Polsce nie było. Nie jest to paradokumentala opowieść. Natomiast jestem przekonana, że to jest serial, który będzie miał swoją widownię i to taką , która odnajdzie w nim to, co nas wszystkich urzekło. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłam nasze serialowe "dzieciaki" w grupie, zobaczyłam ich energię, to jak są wystylizowani, pomyślałam "ja bym chciała coś takiego oglądać". Byłam ciekawa tych bohaterów.