"BringBackAlice". Polska "Euforia" w rytmie rapu. Seks, narkotyki i apartament z widokiem na morze

Zaczyna się jak dzień z życia większości nastolatków z amerykańskiego serialu. Alicja z przyjaciółmi imprezują najpierw na łodzi, potem wielkim autem za bajońskie sumy jadą na imprezę do klubu. Rave’y, alkohol, narkotyki. Szybkie cięcie i dowiadujemy się, że Alicja nagle zniknęła. Nie wiem, co się z nią działo, ani co przeżyła w tym czasie jej rodzina i bliscy. Pewnej nocy Alicja po prostu pojawia się w tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku i wygląda jak żywy trup. Trafia do szpitala i ewidentnie jest w szoku. Gdzie była? Co przeżyła? To chcieliby wiedzieć jej rodzice (Marieta Żukowska i XYZ), policjantka prowadząca śledztwo (Jowita Budnik), przyjaciele i brat dziewczyny, która zaginęła tej samej nocy co Alicja.