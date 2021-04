Widzowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są zawiedzeni. "Szkoda mi Maćka"

Podczas ostatniego odcinka "Maciej długo się zastanawiał, gdzie spędzi noc po powrocie z podróży poślubnej" - czytamy na stronie TVN-u. "Plan zmieniał się kilkukrotnie. Laura już w pociągu proponowała mężowi, że jeśli chce, to może spać u niej, ten jednak wolał jechać do brata". Wkrótce okazało się, że Maćkowi spodobało się mieszkanie żony i postanowił zostać u niej.

Internauci zawiedzeni zachowaniem Laury

"Szkoda mi Maćka, mam wrażenie, że chce dobrze, ale w nieporadny sposób się komunikuje i wychodzi przez to na dziwaka [...]. Laura niestety się zdystansowała, to jej wzdychanie i przewracanie oczami, no trochę słabo" - stwierdziła jedna z internautek. "Laura nie jest nim zainteresowana. Czeka do końca eksperymentu, żeby dać mu kosza. Maciek trochę pogubiony, ale ogólnie fajny facet z wartościami" - dodała kolejna.