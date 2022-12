Widzowie wściekli na Toma z "40 kontra 20". "Totalna hipokryzja"

Widzów bardzo zirytowała ta sytuacja. W komentarzach na Instagramie dali upust swoim emocjom i wylały się słowa krytyki w stronę Toma. "'idź się ubierz', mówi półnagi facet siedzący rozwalony na blacie w samym ręczniku", "Facet ustawia kilka dojrzałych kobiet do poziomu. Karci je jak małe dzieci, ale to jeszcze nie koniec, muszą wykonywać zadania zgodnie z jego założeniem, bo inaczej byłaby kara. Robi inspekcje, zbierają baty. Szkoda, że jeszcze po pysku od niego nie obrywają", "Gdy cały dzień biegają w bikini, to jakoś mu to nie przeszkadza, ale jak zobaczy kobiety w bieliźnie, to nagle wielkie halo", "Najpierw uczestniczył cały wieczór w striptizie i tańcach ero, macał Natalię i Izkę, a potem robi o to awanturę nagle. To jest totalna hipokryzja".