"40 kontra 20". Po randce zmieszał ją z błotem. Upokorzenie na oczach całej Polski

Za nami kilkanaście odcinków drugiego sezonu, w którym nie brakuje afer. 44-letni Tom chętnie flirtuje, a 29-letni Tomek woli trzymać panie na dystans, aby nie urazić niczyich uczuć. Mimo to w willi i na glampingu pojawiają się emocje i nawiązują relacje. W rywalizacji o serce tego samego mężczyzny intrygi i sceny zazdrości są nieuniknione. To, co jednak wydarzyło się w 15. odcinku show, zupełnie zaskoczyło fanów programu.