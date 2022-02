Widzowie "The Voice Senior" mają jej to za złe. "To, co zrobiła, jest żałosne"

Za nami ostatni odcinek kolejnego sezonu "The Voice Senior". Bardziej niż sam finał zostanie zapewne zapamiętany wybór Maryli Rodowicz, zwłaszcza, że dla bardzo wielu widzów uczestnik, którego odrzuciła, był "pewniakiem" do zwycięstwa. Nie milkną komentarze, jakoby to właśnie Ryszard Wagner był niekwestionowanym zwycięzcą programu. Pojawiły się spekulacje, że do porażki przyczynił się sam Wagner, przeciwstawiając się jurorce przy wyborze repertuaru.