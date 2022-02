Finał "The Voice Senior" za pasem. Poznajcie finalistów

Pierwszy w historii polskiej edycji "The Voice Senior" kwartet w składzie: Lech Sawicki, Bernard Łyżwiński, Bożena Wesołowska, Aleksandra Matusiak-Kujawska. Kwartet "Lepiej późno niż wcale" powstał niejako na potrzeby "The Voice Senior", w jego skład wchodzi czwórka nauczycieli. Główne skrzypce w zespole pełni Lech, natomiast Bernard tworzy aranżacje. Aleksandra twierdzi, że dla niej śpiewanie w zespole to spore wyzwanie, bo do tej pory była solistką. Dla Bożeny to znowu "kolejny" chór, w którym śpiewa, co sprawia jej ogromną radość.