Widzowie "The Voice" oburzeni. Zarzucają TVP oszustwo

Niektórzy pisali wprost o "ustawce", bo nie mogą uwierzyć, że widzowie wybrali "fałszującego tancerza" zamiast Martyny, która "wypadła najlepiej" nie tylko na tle rywali z drużyny Lanberry. "Jak to jest możliwe, że Daniel przeszedł głosami widzów? Jak tysiące osób piszą, że nie powinien nawet dostać się do odcinków na żywo", "Ustawka jak nic", "Tancerz dla TVP pracuje, to go na siłę przepchnęli" - czytamy w komentarzach.