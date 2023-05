Widzowie skrytykowali występ Karoliny Pisarek u Wojewódzkiego. Modelka odpowiada

Zdaniem widzów modelka, która notorycznie wtrącała się w rozmowę aktora i gospodarza show, wykazała się sporym nietaktem i to właśnie za to została skrytykowana najbardziej. Co ciekawe, sama Pisarek dobrze wspomina swój wstęp w programie Wojewódzkiego i zapewnia, że negatywne opinie internautów nie robią na niej wrażenia.