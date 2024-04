Widzowie "Sanatorium miłości" są zniesmaczeni. "Ten sezon to jakaś masakra"

Po emisji odcinka na oficjalnych profilach "Sanatorium miłości" w mediach społecznościowych posypały się komentarze – w większości bardzo krytyczne i negatywne. "Oglądałam wszystkie edycje. To, co przedstawia ta edycja, to po prostu katastrofa. W poprzednich uczestnicy byli nastawieni na przyjaźnie, pozytywne relacje między ludźmi. Zdarzały się też...romanse. Ale to wszystko było takie ładne i zjadliwe. W tej edycji jest ogrom zawiści, złośliwości, nachalności...No żenada" - podsumowała jedna z fanek. Takie zdanie podziela wielu innych.