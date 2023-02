Widzowie rozczarowani SkyShowtime. "Nie zaliczył idealnego startu"

"Słabiutko, kochani, słabiutko. Dużo oczywistych filmów, trochę klasyki, chyba żadnych nowości? Nie ma seriali dystrybuowanych przez Peacock (jako np. 'We Are Lady Parts') i nie ma nowego 'Hellraisera'. No OK, jest 'Star Trek'... ale też nie wszystko. Mam nadzieję, że to tylko słaby początek i się rozwiniecie? Bo inaczej to nie będzie sensu subskrybować, nawet za 12 zł..." - napisał jeden z użytkowników na profilu facebookowym serwisu. To niejedyny taki komentarz.