Widzowie "Rolnik szuka żony" gratulują odrzuconym kandydatom Agnieszki. Dlaczego?

Od początku osobowość Mateusza drażniła rolniczkę. Mimo to zaprosiła go do siebie i wciąż okazywała swoją irytację, gdy on... po prostu był sobą. W końcu podziękowała mu za udział w programie, wysyłając do domu. Irek okazał się być "nałogowym" uczestnikiem programów randkowych, co stanowiło dla niej wielką czerwoną flagę. Janek z kolei był według niej za mało poważny, by mógł stanowić dla niej oparcie.