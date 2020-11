Widzowie oburzeni. Nie zgadzają się z decyzją jurorów "Top Model"

W ostatnim odcinku "Top Model" działo się wiele. Wszyscy uczestnicy mieli lecieć do Grecji. Jednak z powodu pandemii koronawirusa w kraju musieli pozostać Patrycja Sobolewska, Dominic D’Angelica i Ernest Morawski . W związku z tym jurorzy ponownie zaprosili do programu Karolinę Kuczyńska i Mariusza Jakubowskiego, którzy odpadli w poprzednich odcinkach.

"Top Model". Ostatni odcinek nie przypadł widzom do gustu

"Program stracił w moich oczach, ma się wrażenie, że żadne zasady nie obowiązują, ciężko się to oglądało.", "Karolina zasłużenie. Weronika powinna odpaść jak coś. Te komentarze jurorów to żenada. W ogóle nie odnieśli się prawie do jej zdjęcia, tylko urody.", "Co za chore zasady? W następnym odcinku 5 osób odpadnie?"- pisali oburzeni internauci.