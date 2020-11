To oni wezmą udział w finale "Top Model"

W półfinale uczestnicy "Top Model" mieli pojechać do słonecznej Grecji i zawalczyć na castingach o udział w pokazach fashion week. Jeszcze przed wyjazdem okazało się, że aż połowa półfinalistów ma dodatnie testy na obecność koronawirsa . Także jurorka Katarzyna Sokołowska nie mogła wziąć udziału w podróży z powodów zdrowotnych.

Ostatecznie jury zadecydowało, że zaprosi do programu dwoje uczestników, którzy wcześniej z niego odpadli. Wybrali Karolinę Kuczyńską i Mariusza Jakubowskiego. Widzowie programu spodziewali się zmian personalnych. Zostały one zapowiedziane w ubiegłym tygodniu. Domyślali się też obecności właśnie tej pary, ponieważ ich sylwetki były łatwe do rozpoznania na filmiku zapowiadającym odcinek.