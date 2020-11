Wpadka w "Top Model". Wystarczyło dobrze się przyjrzeć

W ostatnim odcinku "Top Model" odpadły dwie osoby. Jedną z nich był Mariusz Jakubowski. Fani nie powinni jednak wylewać za nim łez, bowiem wszystko wskazuje na to, że uczestnik wróci do programu. I jak się okazuje, nie tylko on.

Do "Top Model" wrócą uczestnicy, którzy wcześniej odpadli (Kadr z programu "Top Model")