Widzowie nie zostawili na Olejnik suchej nitki. Ta "Kropka nad i" przejdzie do historii

Monika Olejnik od ponad 20 lat zaprasza do "Kropki nad i" polityków z każdej opcji, często prowokując do ostrej wymiany zdań. Olejnik słynie z agresywnych wywiadów i stawiania trudnych pytań swoim gościom. 7 czerwca w studiu pojawił się jednak gość, który został potraktowany zaskakująco łagodnie, co wywołało powszechne oburzenie w mediach społecznościowych.