Widzowie "Love Island" węszą ustawkę. Poszło o głosowanie widzów

Widzowie "Love Island" mówią o ustawce

"Ależ to jest ustawione. Piotrek odpadł, a trójca oszołomów wciąż na wyspie", To jest jakiś żart z tym głosowaniem?! Gdzie było to głosowanie? Bo 99 proc. głosów dostałby Adi. I dlaczego niby Piotrek, jak on nikomu nic nie zrobił?", "Czemu na siłę trzymacie Adriana? Jakie głosowanie w ogóle było? Ustawka totalna!", "Powaliło was z tym Piotrem? Jeden z niewielu z mózgiem i szacunkiem... Czy my widzimy to samo co państwo sterujący tym programem?", "Na pewno w to uwierzymy, że ludzie głosowali na Piotrka...", "To już jest ewidentna ustawka" - pisali internauci, często wskazując na Adriana jako osobę, która powinna odpaść.