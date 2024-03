Emi z "Love Island" o Adrianie: "Kłamczuszek"

Uczestniczka "Love Island" powiedziała też, jak odebrała zachowanie Adriana podczas przeparowania: - Czułam się wtedy okropnie. Zwłaszcza dlatego, że on miał cały dzień, żeby mi to powiedzieć, a nie powiedział i dopiero powiedział to w kręgu ognia, przy wszystkich, kiedy mnie wybrał, więc to było już totalnie bez sensu. Uważam, że mnie upokorzył i stwierdziłam, że ja się w takie rzeczy nie bawię i po prostu temu panu powiedziałam "do widzenia". Wydaje mi się, że to jest kłamczuszek pod jakąś swoją przykrywką. On po prostu zakłada jakieś maski.