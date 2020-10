Widzowie krytycznie o "Top Model". "Pojechaliście"

Decyzją jurorów z programu odpadły Karolina Kuczyńska i Patrycja Sobolewska . W tym samym odcinku Karolina była niekwestionowaną zwyciężczynią sesji zdjęciowej promującej produkty do pielęgnacji włosów. Jednak to zupełnie nie liczyło się podczas panelu. Tam jurorzy biorą pod uwagę tylko finałowe zadanie i na tej zasadzie decydują, kto zostanie w programie.

Taka forma oceniania nie podoba się telewidzom. Wielokrotnie zastanawiali się, po co są poprzednie zadania, skoro na panelu tylko ostatnie się liczy. Finałowe zadanie polegało na zrobieniu filmu pod wodą. Wielu uczestników musiało pokonać lęki , o jakich nawet im się nie śniło, jak przy tym jeszcze dobrze wyglądać. Karolina Płocka, Mikołaj i Mariusz czuli się jak ryby w wodzie.

Dla pozostałych uczestników programu było to na pewno ekstremalne, a czasem wręcz traumatyczne doświadczenie. Gdy Ernest zachłysnął się wodą, musieli ratować go płetwonurkowie. Dziewczyny dygotały z zimna i strachu. Czy tak wygląda prawdziwa praca modeli?

"Powiem tak - nie wiem po co to robicie tym ludziom. Oni się boja, nie ma żadnej przyjemności w oglądaniu strachu uczestników. Najmniejszej. Bardzo współczuje." - napisała jedna z internautek i jest to jeden z łagodniejszych komentarzy.