Widzowie jednogłośni. Tak zareagowali na wieść o odpadnięciu Macieja Musiała

Półfinał "Tańca z gwiazdami" już za nami. Sami jurorzy przyznali, że miał on wysoki poziom. Zasady tanecznego show są proste. Co tydzień odpaść musi jedna para. Owszem, jury ocenia i przyznaje punkty uczestnikom, ale ostateczny głos należy do widzów. To wysyłane przez nich smsy decydują o tym, czy dana para przejdzie do kolejnego odcinka czy odpadnie.