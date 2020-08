Widzowie je pokochali. Odsłoniły kulisy swojej pracy

Popularność, jaką zdobyły obie panie w ciągu jednego wyjątkowego wieczoru, zainspirowała ekipę "Pytania na śniadanie", by zaprosić je do programu. Tłumaczki przyznały jednak, że same były zaskoczone zainteresowaniem wokół nich.

Tłumaczki odniosły się także do samego koncertu i przyznały, że przygotowując się do występu wykonały ogrom pracy.

Przygotowania wymagały także konsultacji z polonistami i osobami, które pomogły zrozumieć ówczesne słownictwo. Wszystko po to, by jak najwierniej przetłumaczyć tekst każdej piosenki. – Oprócz konsultacji z ekspertami słyszącymi, oprócz tego, że zastanawiałyśmy się, kiedy te piosenki powstały, konsultowałyśmy się z głuchymi ekspertami. Jeden z nich, który jest historykiem, powiedział nam, że kiedyś broń migało się zupełnie inaczej niż dzisiaj. Bo w powstaniu warszawskim brały udział także osoby niesłyszące. Głuchy ze słyszącym ramię w ramię walczyli o Polskę – opowiadała Małgorzata Limanówka.

Tłumaczki podkreśliły także, że fakt tłumaczenia na migowy nie znaczy, że zrozumieją go osoby obcojęzyczne i odwrotnie – polskim widzom trudno byłoby zrozumieć obce tłumaczenie. – Trzeba powiedzieć to głośno, że gdyby to był język wyłącznie gestów, język mimiczny, to każdy by go zrozumiał. A jest taki, jak języki foniczne, tak jak polski, niemiecki czy francuski. Więc nie jesteśmy w stanie w pełni się porozumieć, jeśli nie znamy danego języka – dodała.