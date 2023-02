Widzowie go nienawidzili. Jack Gleeson udał się do Kijowa

Jack Glesson zasłynął rolą Joffreya Baratheona, bez wątpienia jednej z najbardziej znienawidzonych postaci w serialowej "Grze o tron", opartej na serii powieści George’a R.R. Martina. Irlandczyk wystąpił w produkcji w latach 2011-2014. I chociaż krytycy rozpływali się na jego talentem i przepowiadali mu karierę, on sam po czwartym sezonie serialu opowiadał o "emeryturze". Glesson rzeczywiście grał mało w ostatnich latach. Pojawił się w jednym serialu i dwóch filmach. W tym roku do kin trafi "In the Land of Saints and Sinners", thriller, w którym aktor zagrał u boku Liama Neesona.