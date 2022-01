Widzieliśmy nowy serial Playera. "Behawiorysta" to rzecz dla masochistów

Można spojrzeć na "Behawiorystę" jeszcze z dwóch innych stron. Widzowie, którzy lubią TVN-owską estetykę, dostaną, co chcieli. Osoby potrzebujące "guilty pleasure" też mogą znaleźć coś dla siebie – to rzecz, na której nie trzeba myśleć, z fabułą skonstruowaną tak, by przechodziła od jednego zwrotu akcji do drugiego. Wszystkie wady produkcji mogą zaś wykorzystać do oglądania jej "dla śmiechu".