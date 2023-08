Widz dodzwonił się do studia. Zaskoczył Ogórek jak mało kto

W TVN24 widzowie mogą dodzwonić się np. do "Szkła kontaktowego". To znany od lat format. Głośnych sytuacji z tym związanych nie brakuje. Ostatnio twórcy "Szkła..." musieli mierzyć się z aferą związaną z Krzysztofem Daukszewiczem i Piotrem Jaconiem, a co za tym idzie, dopuszczając widzów do głosu, musieli liczyć się z ostrymi komentarzami, które puszczane byłyby na antenie, na żywo. I tak też się stało, o czym pisaliśmy w poprzednim tekście.