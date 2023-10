Wiceminister Paweł Jabłoński zignorował pytanie od TVN. Następnie uderzył w jej dziennikarza

- Do was mówię, redaktorzy TVN i działacze Platformy Obywatelskiej, czyli również działacze TVN, bo to jedno. Plujecie na wszystko, co jeszcze wczoraj było święte - mówił Mateusz Morawiecki komentując reportaż "Franciszkańska 3" poświęcony zaniechaniom Karola Wojtyły w kwestii walki z kościelną pedofilią.