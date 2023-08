"Wiadomości" znowu to zrobiły. Oplucie reportera to najważniejszy temat w Polsce

- Uczestnicy wiecu Donalda Tuska przekroczyli granice, atakując naszego reportera. Niestety kolejne granice przekroczyła także część polityków opozycji, którzy nie tylko nie mieli odwagi potępić skandalicznego zachowania, ale zaatakowali zaatakowanego, szkalując go i rozpowszechniając kłamstwa. Donald Tusk milczy, co wielu traktuje jako przyzwolenie na agresję - mówiła Danuta Holecka w czwartkowych (10.08) "Wiadomościach". Dla TVP to wciąż temat numer jeden.