"Wiadomości" znów przeszły same siebie. Długo musieli nad tym myśleć

We wtorek w głównym wydaniu "Wiadomości" pojawił się materiał poświęcony spłonięciu auta należącego do pracownika polskiej ambasad w Berlinie. Reportaż opatrzono paskiem "Atak zwolenników aborcji na żądanie" . Co spalenie samochodu ma wspólnego terminacją ciąży? Zdaniem dziennikarzy TVP bardzo dużo.

Do zdarzenia doszło ok. godz. 2 nad ranem w okręgu administracyjnym Charlottenburg-Wilmersdorf w zachodniej części Berlina. Jak podaje rzecznik tamtejszej policji Stefan Petersen, na miejsce przybyła straż, która ugasiła pożar. Wszczęto też dochodzenie.

Pojazd należał do jednego z pracowników ambasady. "Wiadomości" podały, że w okolicy stały też zaparkowane inne samochody, ale spłonęło akurat auto "czytelnie oznaczone jako pojazd dyplomatyczny". Na tej podstawie autor reportażu stwierdził, iż "wszystko wskazuje na to, że było to celowe podpalenie". Ale to nie koniec.