"Wiadomości" zmiażdżyły adwokata za wypowiedź po wypadku. Przemilczały kluczowy wątek

Nie milkną echa po wypadku samochodowym, w którym brał udział znany adwokat z Łodzi, śmierć poniosły dwie kobiety, a 4-latek trafił do szpitala. Do tragedii doszło w niedzielę, ale "Wiadomości" zrobiły z tego materiał w środę, nawiązując do skandalicznych słów prawnika. Widzowie TVP mogli sobie o nim wyrobić najgorsze zdanie, szczególnie, że dziennikarka nie uwzględniła późniejszych słów Pawła K.