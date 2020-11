"Wiadomości" wytoczyły ciężkie działa. TVP szantażuje widzów

To, że TVP w obiektywny sposób nie relacjonuje Strajku Kobiet, nie dziwi. Ale porównywanie symbolu czerwonej błyskawicy do hitlerowskiego SS, a szantażowanie i podburzanie socjalnego elektoratu, to dwie różne sprawy.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

TVP obarcza protestujących wzrostem zakażeń (Materiały prasowe)