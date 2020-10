Nawet TVP ma dość. Ogórek nie wytrzymała na wizji

Podczas wtorkowego posiedzenia sejmu Ryszard Terlecki skomentował znak błyskawicy, który na maseczkach i koszulkach mieli niektórzy politycy opozycji. Dopatrywał się w nim symboliki nazistowskiej, twierdząc, że rysunek ewidentnie nawiązuje do logo Hitlerjugend i SS . Po tym, jak głos zabrało kilku posłów, doszło do awantury.

- Z pewną przykrością stwierdzam, że na sali wśród polityków Lewicy i Platformy Obywatelskiej są osoby, które mają maseczki ze znakami do złudzenia przypominającymi symbole Hitlerjugend i SS, ale rozumiem, że opozycja totalna nawiązuje do totalitarnych wzorów. Z przykrością to przyjmujemy - powiedział wicemarszałek Sejmu, na co część polityków PiS zareagowała brawami.