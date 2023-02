"Wiadomości" w kuriozalny sposób punktują TVN. "Czeka nas kampania kłamstw"

W głównym wydaniu "Wiadomości" (17.02) pojawił się kuriozalny materiał pod wymownym tytułem "Neoliberałowie gardzą ubogimi". Punktem wyjścia był blogowy wpis Janusza Palikota z 12.02, który nazwał bezdomnych narkomanów z San Francisco "ludzkimi śmieciami". Palikot od lat nie jest czynnym politykiem, ale dla TVP to nie przeszkoda, by powiązać go z Tuskiem, PO i "kłamstwami i fake newsami" TVN24 czy "Gazety Wyborczej".